Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane Kelkit'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Alper Tanrısever depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı Köyü merkezli saat 23:23’te 4.1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Gece saat 01.15'te Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gümüşhane ve Erzincan’da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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