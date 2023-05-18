Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında 19 Mayıs için ek seferler

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle tedbirler alındı. Hatta 30 sefer ilave edildi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında 19 Mayıs için ek seferler

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz yoluyla ulaşımda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 30 sefer ilave edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın adalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle halkın mağdur olmaması için tedbir alındı.

Buna göre, mevcut tarifeye ek olarak Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 03.30, 05.00, 08.00, 12.00 ve 16.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 06.00, 10.00 ve 14.00'te seferler yapılacak.

Ayrıca Geyikli'den Bozcaada'ya 04.30, 05.30, 06.15, 07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 05.00, 06.15, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde ilave seferler konuldu.

Güncel sefer tarifelerine GESTAŞ'a ait "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

 

Kaynak: AA

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