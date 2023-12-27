Gerekçeli karar mahkemeye ulaştı: Can Atalay kararının bugün çıkması bekleniyor

AYM'nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eline ulaştı. Kararın bugün verilmesi bekleniyor.

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Gerekçeli karar mahkemeye ulaştı: Can Atalay kararının bugün çıkması bekleniyor

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Gerekçeli kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eline ulaştığı bildirildi.

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Mahkemenin Atalay kararını bugün vermesi bekleniyor.

AYM, YARGITAY’IN KARARININ TÜRK HUKUKUNDA OLMADIĞINI SÖYLEDİ

AYM yayımladığı karar metninde, "Mahkeme, usul hukukunda kendisine verilmemiş bir yetkiyi kullanarak ihlal kararının gereğini yerine getirmekten kaçınmış ve dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir. Daire de ‘Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasına’ şeklinde Türk hukukunda bulunmayan bir karar vermiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay
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