Geçinememekten şikayetçi AKP'li vekiller üzgün: TBMM'de çay yüzde 100 zamla 2 lira oldu...

Meclis lokantasında satılan çayın fiyatına yüzde 100 zam gelirken, çayın fiyatı 1 liradan 2 liraya yükseldi. Çaya gelen zam akıllara AKP'li vekillerin milletvekili maaşlarından yakınmasını getirdi.

Geçinememekten şikayetçi AKP'li vekiller üzgün: TBMM'de çay yüzde 100 zamla 2 lira oldu...

Ucuzluğu ile sık sık gündeme gelen Meclis lokantası, bu kez de çaya gelen zam haberiyle gündeme geldi.

Ekonomik krizle birlikte artan hayat pahalılığı Meclis’teki çay fiyatlarını da vurdu. Halktv’nin aktardığı habere göre Meclis lokantasında çaya yüzde 100 zam geldi.

Yeni zamla birlikte Meclis lokantasında satılan çayın fiyatı 1 liradan 2 liraya yükseldi.

AKP’Lİ VEKİLLER ŞİMDİ NASIL GEÇİNECEK?

Çaya gelen zamla akıllara AKP’li vekillerin milletvekili maaşlarının yetersizliği ile ilgili yaptığı çıkışlar geldi. Son olarak AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ katıldığı bir programda milletvekili maaşlarından yakınmış ve Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor" diyerek, milletvekili emeklilerinin maaşlarından yakınmıştı.

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