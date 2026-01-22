Gazze Barış Kurulu İçin İmzalar Atıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Davos'ta Gazze Barış Kurulu için kurucu üyeler imzaları attı. ABD Başkanı Donald Trump, imza töreni öncesi "Dünya artık daha güvenli bir yer 9 ayda 8 savaşı bitirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imza öncesi yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bazı yerde 37 yıldır süren savaşları bitirdik. Hamas eğer sözlerini tutmazsa, bence tutacak. Ama bunu yapmazlarsa bu onların sonu olacak.

Çok büyük ülkeler birbiriyle savaştı, aynı zamanda haziran ayında B-2 bombaları ciddi delikler açtı. Her şeyi yerle bir etti. İki ay daha devam etselerdi nükleer kapasiteleri artacaktı. İran şimdi konuşmak istiyor, onlarla da konuşacağız.

Suriye'de IŞİD'in kurucusu El Bağdadi'yi ortadan kaldırdık. IŞİD'i ilk dönemimde ortadan kaldırdık. Sonrasında Biden döneminde tekrar biraz oluşmaya başladılar.

Suriye'de de çok iyi kazanımlar var. Suriye üzerindeki tüm yaptırımları kaldırdık. Pek çok iyi şey oluyor. Şu anda Avrupa'ya, ABD'ye yönelik tehditler sakinleşmeye başladı. Yalnızca bir yıl önce dünyanın her yeri yangın yeriydi ve insanlar bunu bilmiyorlardı. Nijerya'daki teröristleri de alaşağı ettik. Binlerce Hristiyan'ı öldürüyorlardı.

ABD'nin batı yarımkürede güvenliği yeniden tahsis etmesiyle ilgili bir ilgisi var. Bütün silahların önüne geçmeye çalışıyoruz. Karada bunu başardık, ama denizlerde biraz daha zor.

Venezuela'nın diktatörü Maduro'yu ele geçirdik ve aynı zamanda Venezuela'nın yeni liderleriyle çok iyi ilişkilerimiz var. Şu an ülkeyi çok iyi petrol şirketlerine açıyoruz. Şöyle düşünün 50 milyon varil petrol gelecek. Şimdiye kadar hiç elde etmedikleri kadar gelir elde etmeye başlayacaklar. Dünya petrolünün yüzde 62'si orada ve çok düşük bir petrol üretimi vardı. Petrol şirketleriyle görüşüyoruz, bir an önce orada petrol üretmek istiyorlar.

Aynı zamanda Ukrayna'daki savaşı yakından takip ediyoruz. Biz o sırada başkan olsaydık asla böyle bir şey olmazdı. Putin, Ukrayna'yı gözbebeği gibi görüyor.

Bu tarihi barış girişimlerinin parçası olarak da bu Barış Kurulu'nu kuruyoruz. Her ülke bu barış kurulunun parçası olmak istiyor. Ülkelere mektuplar gönderdik. Hepsi benim arkadaşım, birkaç tanesini seviyorum, birkaç tanesini sevmiyorum. Hayır hayır, bu gruptaki herkesi seviyorum.

Şu anda dünya barışı da bu gibi insanların sayesinde oluyor. Bir plan hayata geçirmek istedi. Şunu söylemekten gurur duyuyorum ki bu BM Güvenlik Konseyi tarafından da kabul edildi. Yemek, gıda yardımı yapıldı Gazze'ye. Hayatta olan rehineler teslim edildi. Jared Kushner'e teşekkür etmek istiyorum bununla ilgili.

20 kişiyi sağ olarak geri alabildik. Başka, hayatını kaybetmiş olanlar da vardı. Bazı aileler hayatını kaybeden çocuklarını da almak istedi. Çok genç insanlardı. Onların cansız bedenlerini almak istemişlerdi. Hepsinin geri alınması isteniyordu. Zor bir işti, ama biz bunu başardık.

Hamas'ın artık elinde kalan son rehineleri de vermesi ve bütün taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor. Gazze'nin yeniden güzel bir şekilde inşa edilmesini sağlaması gerekiyor. Gazze'de çok başarılı olacağız. Pek çok farklı şey de yapabiliriz.

BM Güvenlik Konseyi ile birlikte çalışacağız, bence BM'nin inanılmaz büyük potansiyeli var. Bence bu potansiyel ve buradaki harika insanlar, aslında bitirebilirlerdi bu savaşları. Ama bence yeterince denemediler.

Artık Ortadoğu için daha iyi bir gelecek var ve dünya için. Dünyada barış olması ve bölgede barış olması çok güzel olmaz mı. Burada hepiniz birer yıldızsınız."

