Gassal Dizisi Sonrası Talep Yağdı Belediye Kurs Açıyor

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi, gassallık mesleğine olan ilgiyi artırdı. Dizinin içeriği ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar, gassallık mesleğini yeniden gündeme taşırken, Altınordu Belediyesi bu alanda kurs açma kararı aldı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN TALEP

Ordu'nun Altınordu ilçesinde açılacak kursla ilgili konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gassal dizisinin yayınlanmasının ardından mesleğe olan ilginin gözle görülür şekilde arttığını ve birçok vatandaşın cenaze hizmetleri konusunda eğitim almak için talepte bulunduğunu belirtti.

KURSUN ADI ‘CENAZE HİZMETLERİ’ OLACAK

Başkan Tepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin bu taleplerini karşılamak ve onlara bu alanda eğitim fırsatı sunmak adına Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz iş birliğiyle ‘gassallık’ olarak bilinen Cenaze Hizmetleri Kursu’nu açıyoruz” dedi.

Öte yandan Tepe. kursla ilgili ayrıntılı bilgilere Altınordu Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA