Gassal Dizisi Sonrası Talep Yağdı Belediye Kurs Açıyor
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ‘Gassal’ dizisinin popüler olmasının ardından gassallık mesleğine ilgi arttı. Ordu’nun Altınordu Belediyesi ise vatandaştan gelen yoğun talep üzerine bu alanda kurs açtığını duyurdu.
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi, gassallık mesleğine olan ilgiyi artırdı. Dizinin içeriği ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar, gassallık mesleğini yeniden gündeme taşırken, Altınordu Belediyesi bu alanda kurs açma kararı aldı.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN TALEP
Ordu'nun Altınordu ilçesinde açılacak kursla ilgili konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gassal dizisinin yayınlanmasının ardından mesleğe olan ilginin gözle görülür şekilde arttığını ve birçok vatandaşın cenaze hizmetleri konusunda eğitim almak için talepte bulunduğunu belirtti.
KURSUN ADI ‘CENAZE HİZMETLERİ’ OLACAK
Başkan Tepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin bu taleplerini karşılamak ve onlara bu alanda eğitim fırsatı sunmak adına Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz iş birliğiyle ‘gassallık’ olarak bilinen Cenaze Hizmetleri Kursu’nu açıyoruz” dedi.
Öte yandan Tepe. kursla ilgili ayrıntılı bilgilere Altınordu Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini ifade etti.
Kaynak: ANKA