'Bilmiyorum' Yanıtıyla Kendini Kaybetti, Adres Sorduğu Kişiye Ateş Açtı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, dün saat 20.00 sıralarında F.M., iddiaya göre adres sorduğu 53 yaşındaki Ercan Ö.'nün sinirli bir şekilde cevap verip, bilmediğini söylemesi üzerine yanındaki tabanca ile 3 el ateş etti. Sağ dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Ercan Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

Yaralı çevredekiler tarafından bir kafeye taşınırken, ilk müdahalesi kafe işletmecileri ve çalışanlarınca yapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan Ö., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA