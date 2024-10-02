Ev Sahibi Dehşet Saçtı! Evden Çıkarmak İstediği Kiracısını Sırtından Bıçakladı

Samsun'da ev sahibi ile kiracı arasında 'evden çıkma' kavgası yaşandı. Kavgada ev sahibi, kiracısını bıçaklayarak yaraladı.

Ev Sahibi Dehşet Saçtı! Evden Çıkarmak İstediği Kiracısını Sırtından Bıçakladı

Samsun Bafra ilçesinde Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi 1'inci Sokak'ta kiracı Ş.Ö. (75) ile ev sahibi S.A. arasında evden çıkma konusunda tartışma çıktı.

KOLUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, Ş.Ö'yü kolundan ve sırtından bıçakladı. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.A'yı ikametinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Samsun Ev sahibi Kiracı
İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın O Sözleri CHP’yi Harekete Geçirdi: Acil Talep Ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın O Sözleri CHP’yi Harekete Geçirdi
Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş
Dilan ve Engin Polat Çiftinden Yeni İfade: Dudak Uçuklatan Vurgun Ortaya Çıktı! Dudak Uçuklatan Vurgun Ortaya Çıktı!