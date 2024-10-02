Ev Sahibi Dehşet Saçtı! Evden Çıkarmak İstediği Kiracısını Sırtından Bıçakladı
Samsun'da ev sahibi ile kiracı arasında 'evden çıkma' kavgası yaşandı. Kavgada ev sahibi, kiracısını bıçaklayarak yaraladı.
Samsun Bafra ilçesinde Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi 1'inci Sokak'ta kiracı Ş.Ö. (75) ile ev sahibi S.A. arasında evden çıkma konusunda tartışma çıktı.
KOLUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, Ş.Ö'yü kolundan ve sırtından bıçakladı. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.A'yı ikametinde gözaltına aldı.
Kaynak: AA