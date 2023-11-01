Eskişehir'de eyleme çıkacak öğrencilerin kapıları kitlendi: Dışarıda kalanlar gözaltına alındı

Geçtiğimiz haftalarda ülkenin birçok yerinde öğrenci ölümleri yaşandı.

Eskişehir'de okuyan Resul Alan ve ismi gizli tutulan bir kadın öğrenci, intihar etmişti.

Çanakkale'de okuyan Samet Taş da yaşamına son vermişti.

Geleceksizlik, geçim kaygısı ve ekonomik sebeplerle yaşamlarına son verdiklerini anlatan birer intihar mektubu bırak bu öğrencilerin ardından, Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Zeren Ertaş, yurdun asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Sıra arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü ve sinirini yaşayan öğrenciler, bir haftadır yurtlardan sokaklar, ülkenin pek çok noktasında bu durumu protesto ediyor.

Dün gece Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nden Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yürüyüş gerçekleştiren öğrencilerin, polis ekipleri tarafından işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alındığı aktarıldı.

Yurtta bulunan öğrencilerin ise odalarının kapılarının kitlendiği bilgisi verildi.

4 GÖZALTI VAR

İHA'nın aktardığına göre, çıkan arbedede yüzüne yumruk atılan kadın komiserin de içinde bulunduğu 5 polis memuru yaralandı. Eylemci grubun içinde bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı. Tedavi görmek için hastaneye giden polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de öğrencilerin yurt önlerinde buluşup Anadolu Üniversitesi önüne yapacakları yürüyüş için önce yurtların kapısı kitlendi sonra kalan öğrencilere polis saldırdı! Arkadaşlarımızın darp edildiği ve gözaltına alındığını öğrendik.



Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/qwgSeW9tfz — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 31, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem