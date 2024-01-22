Esenyurt'ta önüne gelen herkesi bıçakladı: 11 kişi yaralandı

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla yoldan önüne gelene saldırdı.

Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.