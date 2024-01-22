Esenyurt'ta önüne gelen herkesi bıçakladı: 11 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta önüne gelen herkesi bıçakladı: 11 kişi yaralandı

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla yoldan önüne gelene saldırdı.

Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Etiketler
Esenyurt
İstavrit balıkçıların yüzünü güldürdü; Kilosu 25 liradan tezgahlardaki yerini aldı İstavrit balıkçıların yüzünü güldürdü; Kilosu 25 liradan tezgahlardaki yerini aldı
Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor... Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor...
Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor... Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor...
Okullarda yeni dönem başlıyor! İkinci yarı yılda 81 ilde geçerli olacak Okullarda yeni dönem başlıyor! İkinci yarı yılda 81 ilde geçerli olacak
ÇOK OKUNANLAR
Laf taşımayı hobi haline getirmişler: En dedikoducu 5 burç açıklandı En dedikoducu 5 burç açıklandı
En zeki burçlar belli oldu! Bakın listenin başında hangi burç var... En zeki burçlar belli oldu!
Emekli kök maaşı değişiyor: Hesaplamalar başladı Emekli kök maaşı değişiyor
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında durum bıçak sırtı Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında durum bıçak sırtı
Kürt seçmen anketi: 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu