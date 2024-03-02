Esenyurt'ta güçlendirme çalışması sırasında minare devrildi: Devrilen minare böyle görüntülendi
İstanbul Esenyurt’ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halat koptu. Minare bir binaya çarparak yere düştü.
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İstanbul Esenyurt’ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare bir binaya çarparak zemine düştü.
Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.
Vinç operatörü görüntü almak isteyen gazetecilere engel olmaya çalıştı. Devrilen minare dron kamerasıyla böyle görüntülendi.
Kaynak: İHA
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