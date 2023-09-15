Eris varyantı Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Koca, "Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz." dedi.

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Eris varyantı Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü." diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi.

Koca, mevcut tedbirlere ve günlük hayata devam edileceğini ifade ederken "Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." dedi.

ERİS VARYANTI NEDİR?

Bilimsel adı EG.5.1 olan Eris virüsü ya da Eris varyantı, COVID-19 varyantlarından omicron varyantının mutasyona uğramış, daha bulaşıcı olan alt türüdür. Eris varyantı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'izlenmesi gereken varyant' olarak tanımlanmıştır.

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