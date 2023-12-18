Erdoğan Togg, Orban at hediye etti

Resmi temasları kapsamında, Başbakan Viktor Orban ile görüşmek üzere Macaristan’a giden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Orban'a Togg hediye etti. Başbakan Orban ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir at hediye etti.

Erdoğan Togg, Orban at hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti.

Erdoğan, burada kendisini karşılayan Orban'a "Togg" elektrikli otomobili hediye ederken, Orban'da Erdoğan'a at hediye etti.

Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Erdoğan, Karmelita Manastırı'nda düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılacak.

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