Emniyetten 1 Eylül uyarısı: Para cezası uygulanacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü, av tüfeği sahiplerine uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, 1 Eylül 2023 tarihine dikkat çekildi.

Son Güncelleme:
Emniyetten 1 Eylül uyarısı: Para cezası uygulanacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmamaları için av tüfeği sahiplerini 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

"Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 01.09.2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir.

Emniyetten 1 Eylül uyarısı: Para cezası uygulanacak! - Resim : 1

Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 01.09.2023 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve 2521 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince; Tüfek muhafaza altına alınarak her bir tüfek için 2 bin 864 TL para cezası uygulanacak. Tüfeğin 1 ay içerisinde ruhsatlandırılması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet
Son Güncelleme:
Bakanlığın acı verileri ortaya çıktı: Aşırı yoksul hane 3 milyon 615 bine yükseldi Aşırı yoksul hane 3 milyon 615 bine yükseldi
Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı
Rehberinden bir kişi ihbar etti: Whatsapp durumundan 'Soylu'ya hakaret' çıktı Rehberinden bir kişi ihbar etti: Whatsapp durumundan 'Soylu'ya hakaret' çıktı
Giyim devi iflas verdi! Ağustos ortasına kadar tüm mağazaları kapanıyor Giyim devi iflas verdi! Ağustos ortasına kadar tüm mağazaları kapanıyor
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı
Merkez Bankası eski başekonomisti grafikle açıkladı: Dolar/TL nasıl baskılandı? Dolar/TL nasıl baskılandı?
Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!