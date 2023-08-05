Emniyetten 1 Eylül uyarısı: Para cezası uygulanacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmamaları için av tüfeği sahiplerini 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

"Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 01.09.2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir.

Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 01.09.2023 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve 2521 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince; Tüfek muhafaza altına alınarak her bir tüfek için 2 bin 864 TL para cezası uygulanacak. Tüfeğin 1 ay içerisinde ruhsatlandırılması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem