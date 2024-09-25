Emine Erdoğan'dan New York’taki Afrika Programıyla İlgili Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımıyla ilgili programa ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.

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Emine Erdoğan'dan New York’taki Afrika Programıyla İlgili Paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika’nın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan 'Afrika Yemek Kültürü' kitabımızın, kültürlerarası anlayışı ve birlikteliği güçlendirmesini diliyorum. Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.
Erdoğan paylaşımına "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Ev Yemek Kitabı" tanıtım programından bir video da ekledi.

Emine Erdoğan'dan 'Gelin Hazineleri' Programına İlişkin PaylaşımEmine Erdoğan'dan 'Gelin Hazineleri' Programına İlişkin PaylaşımGüncel

Kaynak: İHA

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