Elçin Sangu ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasında İpler Gerildi: 'Lütfen Siz Bana Arka Çıkmayın!'

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkındaki iddiaların ardından başarılı oyuncu Elçin Sangu'dan paylaşım geldi. Oyunculuk sektöründe yaşanan hak ihlallerine dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımına gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı destek verdi.

Elçin Sangu'nun paylaşımını alıntılayan Rasim Ozan Kütahyalı, "Çok haklı bir flood Elçin Sangu’nun objektif analizlerine kulak verilmeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti de emekçi olup hakları sömürülen oyunculardan -özellikle aşırı sömürülen kadın oyunculardan- yana bir tavırla Ayşe Barım soruşturmasını yürütmeli. Magazin değil bunlar önemli" ifadelerini kullandı.

ELÇİN SANGU'DAN TEPKİ

Ünlü oyuncu, açıklamalarına destek veren Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi. Elçin Sangu, yaptığı paylaşımda "Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı bu flood un içeriğinde olaylar ve kurumlar üzerinden konuya bakıyorum kişiler üzerinden değil ve en istemediğim şeyi bana yapmayın ve lütfen siz bana arka çıkmayın!" dedi.

Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı bu flood un içeriğinde olaylar ve kurumlar üzerinden konuya bakıyorum kişiler üzerinden değil ve en istemediğim şeyi bana yapmayın ve lütfen siz bana arka çıkmayın! https://t.co/tM9Q1Bi3Uj — Elçin Sangu (@elcnsng) January 12, 2025

Kaynak: Haber Merkezi