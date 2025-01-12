Adıyaman'da Traktör Kazası: Ani Manevra 30 Yaşındaki Genci Hayattan Kopardı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün ani manevra yapmasıyla 30 yaşındaki Mustafa Akça yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Adıyaman'da Traktör Kazası: Ani Manevra 30 Yaşındaki Genci Hayattan Kopardı

Adıyaman'ın Besni illçesine bağlı -Beşkoz köyü yakınlarında akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Tarladan dönen Ali Deniz Akça yönetimindeki traktör, virajı dönmek için ani manevra yapınca savrulan römorktaki akrabası Mustafa Akça yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akça'nın cenazesi olay yeri incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Akça'nın yakınları ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Traktörün sürücüsü Ali Deniz Akça da ifadesinin alınması için jandarma merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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