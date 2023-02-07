Elbistan'da enkaz altında yardım bekleyen bir bebek donarak öldü

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde göçük altında kalan bir bebeğinin donarak öldüğünü aktardı.

Elbistan'da enkaz altında yardım bekleyen bir bebek donarak öldü

Sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Oğuzhan Uğur, kendi ekibini arayan bir kadının yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yardımın bir türlü ulaşmadığını söyleyen Uğur, annesinin yanında göçük altında olan bebeğin, donarak yaşamını yitirdiğini bildirdi. 

Uğur, şunları yazdı:

"Elbistan’da, küçük bebeğiyle göçük altında kalmış bir anne. Ekibime ulaşıyor. Ekibimden Ceren yetkililere ulaşmaya çalışırken bir yandan da kadını konuşarak sakinleştirmeyi deniyor. Yardım bir türlü ulaşmıyor… Kadın az evvel tekrar aramış. Bebeği donarak ölmüş… Yardım halen yok.

Halen enkaz altındalar. Kahramanmaraş Elbistan Denizkent sitesi Kümbet Mah. Ceyhan Su nehri karşısı. Gülseman Antepli (0542 142 30 11) Halen yardım bekliyorlar… Biz ölseydik keşke… O anne ağlamasaydı"

Elbistan'da enkaz altında yardım bekleyen bir bebek donarak öldü - Resim : 1

Hatay'da 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı Hatay'da 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli
Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli
Elazığ'da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Elazığ'da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu Antakya'daki site depremde yerle bir oldu
AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt: Adıyaman'ımızı yeniden onaracak reisimiz var AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt