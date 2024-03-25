Elazığ’da maden ocağında göçük

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi yaralı olarak göçükten altından çıkarıldı.

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Elazığ’da maden ocağında göçük

Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan işçiler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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