Deprem bölgesine 26 katlı bina dikmişti: MHP'li vekil imar komisyonuna seçildi

MHP Elazığ İl Başkanı olduğu dönemde AKP Elazığ İl yöneticisi ve TETİŞ Yapının sahibi Mustafa Tetik ile birlikte deprem bölgesi Elazığ’a 26 katlı bina dikmesiyle gündeme gelen ve Semih Işıkver, TBMM Bayındır, İmar, Ulaşım ve Turizm Komisyonu üyeliğine seçildi.

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Deprem bölgesine 26 katlı bina dikmişti: MHP'li vekil imar komisyonuna seçildi

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilenler, TBMM'deki çeşitli komisyonlarda partilerini temsilen görev yapmaya başladı. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de TBMM Bayındır, İmar, Ulaşım ve Turizm Komisyonu üyeliğine seçildi.

AKP Elazığ İl yöneticisi ve TETİŞ Yapının sahibi Mustafa Tetik ve hissedarı olan Semih Işıkver ortaklığında, Elazığ’da Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi yapılmıştı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, yapılan inşaatın 26 katlı olması dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da tepkisini çekmişti.

FİRMAYLA İLİŞKİSİNİ KESTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Sözcü'nün  haberine göre, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi inşaatını yürüten TETİŞ Yapı isimli firmayla herhangi bir ticari bağının kalmadığını açıklamıştı.

İMAR KOMİSYONUNA GİRDİ

İl başkanlığı döneminde deprem bölgesine 26 katlı bina dikmesiyle tepki çeken MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, TBMM 28. Dönem Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine seçilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Işıkver, şunları söyledi:

“Türk Dünyasının bilge lideri Dr. Sayın Devlet Bahçelinin tensipleriyle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Çalışma Komisyonunda partimizi temsil etme görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bizleri bu onurlu göreve layık gören tüm TBMM üyelerine teşekkür ediyorum.

Ülkemizin kalkınma ve gelişmesi hususunda çok önemli olan bu komisyonda zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin tüm komisyon üyelerimizle birlikte Cumhur İttifakının bir vizyon olarak Türk halkının önüne koymuş olduğu hedeflere ulaşmasında bir nefer olmaktan büyük onur duymaktayım.

Ülkemiz ve aziz şehrimiz için 5 yıllık hizmet dönemimizde hedeflediğimiz projelerimizin hayata geçmesi için çok önemli gördüğümüz bu Çalışma Komisyonu ve Komisyonumuzun çok kıymetli Başkanı eski Bakanımız Sayın Adil Karaisailoğlu'nun deneyimlerini bir şans olarak görmekteyiz.”

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