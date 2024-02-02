Deprem bölgesinde konut kurasına 'Erdoğan gelecek' ertelemesi

11 ili kapsayan deprem bölgesinde TOKİ konutları kuraları, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti” nedeniyle ertelendi.

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Deprem bölgesinde konut kurasına 'Erdoğan gelecek' ertelemesi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kura tarihinin, “Deprem bölgelerinde çekilişin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı” gerekçesiyle ertelendiği ifade edildi. AFAD, 1 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan çekiliş için deprem bölgelerindeki muhtarlara, “Çekilişin günü ve saati ayrıca belirtilecektir” mesajı attı.

Deprem bölgelerindeki TOKİ konutlarına yönelik kuralar için alınan karar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Kura tarihinin, “Deprem bölgelerinde çekilişin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı” gerekçesiyle ertelendiği ifade edildi. Karara tepki gösteren CHP Milletvekili Asu Kaya iktidara, “Depremzedelerin ayazda geçirdiği her günün vebali sizin boynunuzda” diye seslendi.

DEPREMZEDEYE ERTELEME

TOKİ kuralarının heyecanla beklendiği deprem bölgelerindeki muhtarlara AFAD yöneticileri tarafından bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Yazıda, 1 Şubat’ta tüm illerde eş zamanlı yapılması planlanan TOKİ kuralarının ertelendiği kaydedildi. Erteleme gerekçesi olarak ise “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katılımı ile deprem yaşayan her ilde ayrı ayrı çekiliş yapılacağı bildirilmiştir. Çekiliş günü ve saatinin netleştiğinde bilgisinin ayrıca verileceği belirtilmiştir” ifadesi kullanıldı.

PROPAGANDA ARACI OLDU

Ertelemeye yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, “6 Şubat 2023’ten bugüne geçen zaman, depremzedeler için çok çetin bir mücadeleye sahne oldu. Depremzedeler, ‘Biz mi kurtulduk yoksa gidenler mi kurtuldu’ diyor. AKP iktidarı deprem bölgesinin sesini duymuyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Depremzedelere bir yıl içerisinde eşyalı konutlarını teslim edeceğiz” sözünü anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

“Depremzede bir umut beklemeye başladı. Konutların çok az kısmını tamamladılar. ‘1 Şubat'ta merkezi kura sistemiyle kuraları çekeceğiz ve depremzedelere vereceğiz’ dediler. Şimdi, süresiz şekilde bu kuraların ertelendiğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek deprem illerini gezecek ve kuraları kendi elleriyle çekecekmiş. Deprem konutları siyaset üstü olmalıdır dedik ama siz bu sesi hiçbir zaman için duymak istemediniz. Deprem konutlarını da siyasetin merkezine aldınız, propaganda aracı haline getirdiniz. Deprem konutlarını bir gün dahi geciktirmeden deprem konutlarının kurasını çekin ve hak sahiplerine verin.”

Etiketler
6 Şubat depremleri Deprem Recep Tayyip Erdoğan TOKİ AFAD
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