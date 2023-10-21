Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 28'inci kez gözaltı: Kalkanlar yetmedi; ablukada gözaltı araçları kullanıldı

Cumartesi Anneleri/İnsanları AYM kararına rağmen yine gözaltına alındı.

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Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 28'inci kez gözaltı: Kalkanlar yetmedi; ablukada gözaltı araçları kullanıldı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 969'uncu hafta eylemlerinde de Anayasa Mahkemesi kararı hiçe sayıldı.

Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 28'inci kez gözaltı: Kalkanlar yetmedi; ablukada gözaltı araçları kullanıldı - Resim : 1

Cumartesi Anneleri/İnsanları’na destek veren Yeşil Sol Parti Milletvekili Cuma Çiçek ile TİP Milletvekili Ahmet Şık ablukaya alınırken, kayıp yakınları da 28’inci kez gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi çift yönlü olarak kapatıldı. Gazeteciler ise alandan uzaklaştırıldı.

Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 28'inci kez gözaltı: Kalkanlar yetmedi; ablukada gözaltı araçları kullanıldı - Resim : 2

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Kalkanlar yetmedi, bu sefer arkadaşlarımız gözaltı araçlarıyla ablukaya alındı Abluka içinde yaşananlara hiç kimse tanıklık edemiyor. Endişeliyiz."

Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 26 isim şöyle:

Mikail Kırbayır, Gülseren Yoleri, Besna Tosun, Ali Newroz Tosun, İrfan Bilgin, Maside Ocak, Eren Keskin, Hasan Karakoç, Leman Yurtsever, Oya Ersoy, İkbal Eren, Taylan Bekin, Nazım Dikbaş, Ayşegül Devecioğlu, Ümit Efe, İsmail Yücel, Davut Arslan, Begali Kurnaz, Doğan Özkan, İrem Gerkuş, Seher Kalkan, Ezgi Karakuş, Evrim Gürenin, Nazlı Evrim Şerifoğlu, Fatma Akaltun ve Sevim Sancaktar

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Cumartesi Anneleri Anayasa Mahkemesi (AYM)
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