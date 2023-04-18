Cübbeli bu kez 'kadınlı erkekli' iftarları hedef aldı: "Nereden çıkarttılar böyle bir din uydurdular ya?"

Cübbeli Ahmet, sosyal medyadan paylaştığı videoda, 'kadınlı erkekli' iftarları hedef aldı. Cübbeli Ahmet, "Böyle bir din yok" dedi.

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Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan’da kadın ve erkeklerin bir arada olduğu iftar ve sahurları hedef aldı.

“Böyle bir din yok” başlığıyla bir video yayınlayan, Ünlü, “Hahaha hihihi yapılacak ortamlarda, ailevi dostluklarda… İftara gidiyorsun, sahura gidiyorsun, aynı masada oturmalar kalkmalar, birbirinin suratına bakmalar…

Kadın sana kahve getiriyor, adam kadına meyve suyu ikram ediyor. Böyle bir şey yok yok yok, İslam’da yok” diyerek, “Nereden çıkarttılar böyle bir din uydurdular ya” dedi.

Başörtülü kadınlar için ‘cicili bicili başörtü giyenler’ diyen Ünlü, “Son dönemde çok arttı bunlar. Böyle bir din çıkarttılar. Böyle bir din yok. Böyle bir din anlayışı yok yani, kadın erkek karışık, kayınbirader, kayın şudur budur” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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