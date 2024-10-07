Cinsel Saldırı İle Suçlanıyordu... TFF'den Atakan Karazor Açıklaması!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesi hazırlıklarına başladı. Milliler, 11 Ekim Cuma günü Samsun’da Karadağ'ı, ardından 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda'yı konuk edecek. Karadağ ve İzlanda maçı için hazırlanan A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla çalışmalara başladı.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, milli takımın hazırlıklara başladığı antreman öncesinde kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takımın lider konumunda olduğu hatırlatmasını yapan Kazancı, geçen ay yapılan müsabakalarda 4 puan topladıklarını vurguladı.

"BU SEFER ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"

Takımın averaj ile lider durumda olduğunu belirten Ceyhun Kazancı, Uluslararası Lig'in önemine vurgu yaparak, grubun lider olarak tamamlandığı takdirde A Grubu'na yükselmiş olacaklarını söyledi.

Milli takımın şimdiye kadar İzlanda'yı mağlup edemediği hatırlatmasında bulunan Kazancı, "Bu sefer şeytanın bacağını kıracağız" diye konuştu.

"BİZ MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Ceyhun Kazancı, cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan Atakan Karazor ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Sosyal medyada son günlerde gündemde sık sık yer alan kadına ve çocuğa şiddet vakalarına ilişkin olarak, "Umarım yakın gelecekte bunlar son bulur" diyen Kazancı, Atakan Karazor konusuna da değindi.

Atakan Karazor ile ilgili 2022 yılından bu güne devam eden dava sürecinin olduğunu belirten Kazancı, "Her birey kanıtlanana kadar masumdur. Biz Atakan'ın masum olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"KENDİSİNE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

Futbol dünyasında bu tür vakaların artmaya başladığını belirten Başkan Vekili, Karazor'un için, "İnanıyorum ki çok yakın zamanda onun beraat kararıyla dava sonuçlanacak. Kendisinin bize çok büyük katkılar vereceğine inanıyoruz. Dava İspanya’da sürüyor ancak kendisi son olarak Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid deplasmanında forma giydi. Dava devam ettiği için daha fazla bilgi veremiyoruz. Kendisine sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı. Kazancı, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Atakan Karazor ve arkadaşı Jaskaran T.D. 2022 yılında tatil yaparken cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre, gece kulübünde eğlendikten sonra gittikleri villada, 18 yaşındaki genç kadın Karazor ve Jaskaran T.D.'yi tecavüzle suçlayarak polise başvurmuştu.

İDDİALAR REDDEDİLMİŞTİ

Atakan Karazor ve arkadaşı, suçlamaları reddederek cinsel ilişkinin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savunmuştu. Olayın ardından açılan dava sürecinde ikili, dört hafta cezaevinde kaldıktan sonra 50 bin Euro kefaletle serbest bırakılmıştı. Bu kefaletin Schalke 04 kulübü tarafından ödendiği belirtilmişti.

Kaynak: DHA