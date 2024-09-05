CHP'den 'Teğmenlere Soruşturma' Tepkisi: 'Milli Şuurdan Yoksunluktur, Acizliktir'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçla yemin ederek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenler hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) inceleme başlattı.

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, ise MSB’nin teğmenlere soruşturma açmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Yeminde yasalara aykırı kelimeler olmadığını belirten Yücel, teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından “Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb. gibi kumpas davalarıyla, dünya tarihinde emperyalizmi yenen tek düzenli ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanık olarak yargılayan FETÖ zihniyeti”nin rahatsız olduğunu belirtti.

Yücel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenlerinde teğmenlerin ettikleri yeminde yapılan vurgu; Mustafa Kemal Atatürk ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Daha önce de kullanılmış yeminde Anayasaya ve yasalara aykırı bir kelime yoktur.

Bu durumdan kim neden rahatsız olur? Bu durumdan Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb. gibi kumpas davalarıyla, dünya tarihinde emperyalizmi yenen tek düzenli ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanık olarak yargılayan FETÖ zihniyeti rahatsız olur.

'BU DURUMDAN ATATÜRK'E LANET OKUYAN ZİHNİYET RAHATSIZ OLUR'

Bu durumdan 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen, Atatürk'e lanet okuyan zihniyet rahatsız olur. 3- 5 trol hesap twit attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir"