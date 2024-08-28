CHP'den Tanju Özcan Hakkında Karar

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın cezası belli oldu. YDK, Özcan'a kınama cezası verdi.

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CHP'den Tanju Özcan Hakkında Karar

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alırken, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü veya yazılı savunması ele alınan Özcan'a, 11 Temmuz'da sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verildi.

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