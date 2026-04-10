CHP Görevden Uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi İhraç Etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

BUGÜNKÜ TOPLANTIDA KARAR ÇIKTI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda konuyu karara bağladı. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi.

CHP tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

TACİZ İDDİASI

Haspi Dede hakkındaki 16 yaşındaki Tuana Elif Torun’u taciz ettiği iddialarının ardından önce tutuklanmış ardından görevden uzaklaştırılmıştı. CHP de Hasbi Dede hakkında ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.

16 yaşındaki Tuana Elif Torun ise Görele ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA