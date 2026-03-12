'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' İddiasıyla Tutuklanmıştı: Mahkemeden Hasbi Dede Kararı

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin duruşması görüldü. Mahkeme Dede’nin, yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla tahliyesine karar verdi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hasbi Dede, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, mağdur T.T, annesi N.T, Dede'nin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da yer aldı.

Mahkeme başkanı, Hasbi Dede, mağdur T.T. ve annesi N.T'nin ifadesinin ardından duruşmaya ara verdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Hasbi Dede'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

