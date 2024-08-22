Çeteler İstanbul’da Kol Geziyor! 5 Yaşındaki Çocuğunun Yanında Öldürüldü

İstanbul'da Maltepe'de motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücüye silahlı saldırı düzenlendi. Sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

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Çeteler İstanbul’da Kol Geziyor! 5 Yaşındaki Çocuğunun Yanında Öldürüldü

İstanbul Maltepe'de Gülensu Mahallesi Telsizler Caddesi'nde 5 yaşındaki oğlu Ö.M.A. ile birlikte motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan M.D.'ye, başka bir motosikletten silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D. ve çocuğu Ö.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ö.M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, M.D.'ye ait motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Yapılan incelemelerin ardından trafik normale dönerken, polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Maltepe Saldırı
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