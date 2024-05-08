Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki son görüntüsü ortaya çıktı: Birkaç tur atıp görüntüden kayboluyor

Cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı.

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Münevver Karabulut’u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Münevver Karabulut’u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri’de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan Cem Garipoğlu’nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cezaevindeyken intihar eden Cem Garioğlu’nun intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Cem Garipoğlu, 9 Ekim’i 10 Ekim’e bağlayan gece koridorda göründüğü ve birkaç tur attıktan sonra görüntüden kaybolduğu görülüyor. Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının Garipoğlu’nun kaldığı odanın kapısının önünde bekledikleri görülüyor.

Kaynak: İHA

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Cem Garipoğlu Münevver Karabulut Cezaevi
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