Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın!

Edinilen bilgiye göre, Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğrenci yemekhanesinin arkasında bulunan personelin giyinmek için kullandığı konteynırlarda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yemekhane dumanla doldu. Bunun üzerine içeride bulunan yaklaşık 30 öğrenci dışarı kaçtı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kadir Demir isimli öğrenci yemekhaneden çıktıktan hemen sonra dumanları gördüğü söyleyerek, "Yemekhanenin arka tarafındaki konteyner yandı. Güvenliğe haber verdik. İtfaiye geldi. İçeride 25-30 kişi vardı" dedi.

Kaynak: İHA