Canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı kendisini teselli etti

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gelecek seçimle ilgili konuşulurken; konuklardan Hakan Bayrakçı'nı tırnaklarını kesip manikür yaparken görüntülenmesi gündem olmuştu. Bayrakçı, sosyal medya hesabından daha önce attığı bir tweeti alıntılayıp teselli buldu.

Canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı kendisini teselli etti

CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğünde yayınlanan Tarafsız Bölge'ye 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Zafer Şahin ve İsmail Dükel gündemi masaya yatırıldı.

CANLI YAYINDA TIRNAK KESTİ

Cumhurbaşkanı adayları ve anketlerin konuşulduğu bir bölümde Hakan Bayrakçı'nın tırnaklarını kesmesi viral oldu. 

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından özür dileyen Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü kamuoyundan özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum" ifadelerini kullandı. 

BAYRAKÇI TESELLİ BULDU 

Bayrakçı, akşam saatlerinde ise yeni bir paylaşımda bulundu. 

Geçtiğimiz ekim ayında yaptığı paylaşımı alıntılayan Bayrakçı, kendisini teselli etti. 

Bayrakçı'nın bir süre sonra paylaşımını kaldırdı. 

Söz konusu paylaşım şöyle:

Canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı kendisini teselli etti - Resim : 1

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