Canlı yayında saldırı: FETÖ'cüler, CNN Türk muhabiri Paksoy'u darp etti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ'cülerin saldırısına uğradı.

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CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğradı.

Pensilvanya'da FETÖ karargahını görüntüleyen CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Paksoy'un kamerasına vuruldu.

SUV tipi aracını önce Paksoy’un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy’a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görüldü.

Yayına tekrar bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, “Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRIYI KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy’un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler
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