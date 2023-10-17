Canlı yayında 'primci' tartışması: Dilan Polat, Murat Ağırel'den özür diledi

Haklarında soruşturma başlatılıp mal varlıklarına el konulan Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, X'teki canlı yayında gazeteci Murat Ağırel’in sorularına sinirlenerek, Ağırel’i 'prim yapmak'la itham etti.

Canlı yayında 'primci' tartışması: Dilan Polat, Murat Ağırel'den özür diledi

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddiaları nedeniyle MASAK'ın haklarında hazırladığı raporun ardından tüm mal varlıklarına el konulan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile yakınlarına ait şirketler hakkındaki soruşturma sürüyor. Polat ailesi hakkındaki gelişmeler gündemdekini yerini korurken sosyal medya platformu X'teki bir yayına katılan Engin Polat'ın gazeteci Murat Ağırel ile yaşadığı gerilim gündem oldu.

Yayına avukatıyla katılan Engin Polat’ın Ağırel’in sorularının ardından "Sizin sorularınız daha çok izlenmeye yönelik sorular. Ben burada neyi sorayım, nasıl prim yapayım” demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Murat Ağırel ise, ''Prim derken? Engin Bey neyin primi? Siz insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Siz kimsiniz sizden prim yapacaklar" dedi.

Ağırel sözlerinin devamında "Ben bu ülkenin gazetecisiyim. Sizin priminize ihtiyacım yok'' ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel, sözleri üzerine “Süpersiniz” diyen Engin Polat’a “Sağ olun, sizden daha iyi olduğum kesin” diye yanıt verdi.

Engin Polat, ''Bu beyefendi ile konuşmak istemiyorum. Sizin hiçbir sorunuza cevap vermek istemiyorum'' deyince Murat Ağırel, ''Cevap veremiyorsunuz. Cevap vermeyecekseniz bağlanmayacaksınız'' sözleriyle tepki gösterdi.

DİLAN POLAT ÖZÜR DİLEDİ

Engin Polat ile Murat Ağırel arasındaki gerilimin ardından yayına bağlanan Dilan Polat ise Ağırel’e “Kusura bakmayın Murat Bey, çok zor evde çocuklar etkileniyor. Çok yıpratıcı bir süreç. Evde herkesin psikolojisi bozulmuş durumda” diyerek gazeteciden özür diledi.

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