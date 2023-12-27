Çankırı'da şiddetli deprem! Mansur Yavaş Naci Görür'e çağrıda bulundu

Kastamonu Tosya'da meydana geldiği açıklanan deprem, Çankırı olarak revize edildi. Kandilli Rasathanesi'nin 4.5 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurduğu deprem hakkında ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

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Çankırı'da şiddetli deprem! Mansur Yavaş Naci Görür'e çağrıda bulundu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Kastamonu olarak açıklanan deprem ardından revize edildi.

Sarsıntı saat 16:04 sularında kaydedilirken, derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara dahil olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem hakkında konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum" dedi.

Deprem bilimci Naci Görür'e çağrıda bulunan Yavaş, "Deprem gerçeğine karşı yaptığınız uyarıları ve çabanızı sonuna kadar destekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilinçli bir toplum için ne gerekiyorsa sizinle birlikte çalışmaya hazırız Sayın Hocam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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