Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 15 Milyon Liralık Vurgun!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde iddiaya göre, ilaçsız tomografi çekimleri ilaçlı gibi SGK’ya fatura edildi. Kamu, 15 milyon TL zarara uğratıldı.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir personel, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’ye ulaşarak yaşananları anlattı. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, tomografi çekimlerinde kullanılan ve “Kopaq kontrast” adı verilen madde, Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi’nde (HBYS) olmasına karşında hastane deposunda bulunamadı. Envanterde bulunmamasına karşın ilaçlı ya da ilaçsız tomografi çekiminde hasta üzerinden en az iki, en fazla dört Kopaq kontrast madde düşülmesi talimatı verildiği savunuldu. İlaçsız röntgen çekimlerinde kullanılmayan ilacın buna karşın yazılarak, SGK’ye fatura edildiği belirtildi.

CHP’li İlgezdi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi.

Önergede, şu sorular yer aldı:

• İlgili şikâyet dilekçesi işleme alınmış mıdır? Konuya ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır?

• Soruşturma başlatılmışsa soruşturma sonuçlanmış mıdır, soruşturma hangi aşamadadır?

• Soruşturma sonrası herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir?

• İlaçsız röntgen uygulamalarının kaçında kopaq ilacı reçete edilmiştir? Bunun gerekçesi nedir?