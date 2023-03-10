Bursa’da 7 yaşındaki çocuk, okulda fenalaşıp hayatını kaybetti!

Bursa’da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Bursa'da 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.

Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA

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