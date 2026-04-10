Burdur'daki Vahşet Davasında Karar: 'Kızımı Bile Bile Öldürttü'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçen yıl 10 Haziran’da Burdur'un Bağlar Mahallesi’nde meydana gelen ve Türkiye gündemine oturan Özge Bedir (35) cinayetinde yargılama süreci tamamlandı. Biri henüz 36 günlük olan iki çocuk annesi Bedir’in evinde katledilmesine ilişkin görülen davada, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

'KONUŞMAYA GITTİK' SAVUNMASI

Duruşmada tutuklu sanıklar Tülay Alan (22) ve Seray Öztürk (25) hakim karşısına çıktı. Olay günü Özge'nin eşi Adnan Bedir ile ilişkisi olduğu iddia edilen Seray Öztürk ve arkadaşı Tülay Alan, eve "sadece konuşmak için" gittiklerini öne sürdü. Ancak mahkeme heyeti, "kendimi savundum" ve "hayallerim vardı" diyen sanıkların savunmalarını inandırıcı bulmadı.

İNDİRİMSİZ EN AĞIR CEZA

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından kararı açıkladı. Tülay Alan, "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Seray Öztürk, "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı.

Mahkeme, her iki sanık için de takdiri indirim nedenlerini uygulamadı.

'KIZIMI BİLE BİLE ÖLDÜRTTÜ'

Davanın en tartışmalı ismi olan ve olay anında dışarıda olduğu belirlenen Özge'nin eşi Adnan Bedir ise üzerine atılı "yardım etme" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Özge Bedir’in babası Mehmet Çetin, "Bu işin başından sonuna kadar o sorumlu. Kızımı bile bile öldürttü" diyerek beraat kararına tepki gösterdi. Anne Şefike Çetin ise 36 günlükken annesiz kalan torununun her gece ağladığını belirterek adaletin tam tecelli etmediğini savundu.

NE OLMUŞTU?

10 Haziran 2023'te eve giren sağlık ve polis ekipleri, Özge Bedir'i koridorda kanlar içinde bulmuş, o sırada beşikte uyuyan 36 günlük bebek polis korumasına alınmıştı. Soruşturma kapsamında maktulün eşiyle ilişkisi olan Seray Öztürk ve olayı gerçekleştiren arkadaşı Tülay Alan tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA