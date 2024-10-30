Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı; Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre; Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Samsun, Gaziantep ve Kilis'te sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS -4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu