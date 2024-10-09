Borçlara Çözümü Böyle Buldular AKP'li Belediye Cami ve Millet Bahçesi Satacak

AKP'li belediyenin 160 milyon TL'ye yakın borcu ödemek için cami ve millet bahçesinin de aralarında olduğu taşınmazları elden çıkaracağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Borçlara Çözümü Böyle Buldular AKP'li Belediye Cami ve Millet Bahçesi Satacak

Güngören Belediye Meclisi’nin ekim ayı oturumunda dikkat çeken bir teklif gündeme alındı. AKP’li Bünyamin Demir’in yönetimindeki belediyenin, 160 milyon TL’lik vergi borcunu ödeyebilmek için sağlık alanı, park ve camileri elden çıkarmak için onay istediği bildirildi.

Güngören Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte belediyenin vergi dairesine 160 milyon TL’den fazla borcu olduğu ve bu borcun belediyeye ait mülklerin Hazine’ye devri ile silineceği bildirildi.

AKP’li belediyenin belirlediği Hazine’ye devredilmesi planlanan taşınmazlar arasında, dört cami, 5 sağlık alanı, bir park ve bir millet bahçesinin yer aldığı kaydedildi.

Hazine’ye devredilecek camiler ise şöyle oldu:

Üçyüzlü Camii

Fetih Camii

Kuyulu Camii

Sancaktepe Camii

Kaynak: Birgün

Etiketler
AKP cami
Son Güncelleme:
Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme! Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme!
30 Milyon Adet Dışarıda Kol Geziyor! Arabanın Sileceklerine Bıraktılar! O İlan Her Şeyi Ortaya Çıkardı, Yapanı Duyunca Çok Şaşıracaksınız Arabanın Sileceklerine Bıraktılar! O İlan Her Şeyi Ortaya Çıkardı
ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor
Kepçe İsale Borusunu Patlattı! Su Metrelerce Yukarıya Fışkırdı Kepçe İsale Borusunu Patlattı! Su Metrelerce Yukarıya Fışkırdı