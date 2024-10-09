Borçlara Çözümü Böyle Buldular AKP'li Belediye Cami ve Millet Bahçesi Satacak

Güngören Belediye Meclisi’nin ekim ayı oturumunda dikkat çeken bir teklif gündeme alındı. AKP’li Bünyamin Demir’in yönetimindeki belediyenin, 160 milyon TL’lik vergi borcunu ödeyebilmek için sağlık alanı, park ve camileri elden çıkarmak için onay istediği bildirildi.

Güngören Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte belediyenin vergi dairesine 160 milyon TL’den fazla borcu olduğu ve bu borcun belediyeye ait mülklerin Hazine’ye devri ile silineceği bildirildi.

AKP’li belediyenin belirlediği Hazine’ye devredilmesi planlanan taşınmazlar arasında, dört cami, 5 sağlık alanı, bir park ve bir millet bahçesinin yer aldığı kaydedildi.

Hazine’ye devredilecek camiler ise şöyle oldu:

Üçyüzlü Camii

Fetih Camii

Kuyulu Camii

Sancaktepe Camii

Kaynak: Birgün