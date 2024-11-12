Boğaziçi Üniversitesi'nden Emekli Profesör, Dolandırıcıların Kurbanı Oldu! Önce Dolandırdılar, Sonra Dövdüler

Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız, İzmir'de eski kiracısı aracılığıyla E. K. ile A. U. S. ile tanıştı. Profesörü ziyaret eden ikili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar aldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; aldıkları paraları, kendi şirketlerine yatıracaklarını ve parayı katlayacaklarını söyleyen ikili daha sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan profesörün şikayetinden haberdar olan şüpheliler, profesörü bir de darp etti.

'SAFLIĞIMI KULLANDILAR'

Tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım. E. K. ve A. U. S. beni toplamda 650 bin dolar nitelikli olarak dolandırdıklarından haklarında Urla Savcılığı'na şikâyetlerde bulundum. Hiçbir zaman yüksek gelir elde etmek için değil, saflığımı ve aptallığımı kullanan insanlara güvendiğim ve onların şeytanca katakullilerine uyanamadığım için dolandırıldım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu gibi dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok, her şeyinizi alacaklardır" dedi.

Kaynak: Sabah