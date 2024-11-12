Özel Hastanede Korkunç İddia! Verilen Mama Yüzünden mi Yüzde 99 Engelli Oldu?

Bursa’da özel bir hastanede doğum yapan Arzu Utku’nun Feramis Emin ismini verdiği çocuğu, doğumdan 5 gün sonra, sarılık olduğu gerekçesiyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

MAMA SONRASI KRİZ GEÇİRDİ ENGELLİ KALDI İDDİASI

İddiaya göre, verilen mama nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren ve kalbi duran çocuk, yüzde 99 bedensel engelli kaldı.

Yaşanan olayın ardından aile, hastane hakkında şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada hastane kusurlu bulunmadı. Karara itiraz eden aile, Bölge İdare Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu.

“HEMEN, 2-3 SAATTE ÇIKARTIRIZ”

Şu anda 4 yaşında olan oğlunun doğduğunda sağlıklı olduğunu belirten baba Ali İmran Utku, hastanedeki ilk günü şöyle ifade etti: Normal zamanında doğdu. Erken veya özel bir çocuk değildi. Sağlıklı şekilde taburcu ettiler hastaneden. 5'inci gün rutin kontrollerine geldiğimizde, işitme testinden geçti. Doktor çocukta hafif sarılık olduğunu, kan testleri almamızı istedi. Yenidoğan yoğun bakıma yatıracağız dediler. Nedenini sorunca, doktor, 'Ben nöbetçiyim bugün. Hem ben yenidoğan yoğun bakıma yakınım. Gidip, gelmesi kolay olur. Hemen, 2-3 saatte çıkartırız' dedi.

“BİZ MAMA VERDİK, GEREK YOK DEDİLER”

“Çocuğumu teslim ederken de kesinlikle mama vermemelerini, çocuğun emdiğini, annesinin sütünün olduğunu belirttik” diyen baba, şöyle devam etti: Saat 19.00'daki ziyaret saatinde içeriye girdik. Bebeği, yüzüstü yatar pozisyonda gördük ve kolunda damar yolu vardı ve uyuyordu. Oradaki görevlilere, çocuğun annesini emeceğini söyledik. Onlar da 'Biz mama verdik, gerek yok' dediler. Biz de 'Neden mama verdiniz? Annesini emiyordu. Biz emmesini istiyoruz demiştik' dediğimizde, 'Bize kimse bir şey söylemedi. Biz rutin işimizi yaptık, verdik' dediler.

“3 SAAT SONRA, DİĞER HASTANEYE SEVK OLDU”

Gece saatlerinde bebeğinin kalbinin durduğunu söyleyen baba, Çocuğun başına bir şey mi geldi? diye sorduğumuzda, doktor bize herhangi bir sebepten dolayı kaynaklanmadığını, kalbinin aniden durduğunu, kalbin anlık da durabileceğini söyledi. Kapıda 2 tane özel ambulansları vardı, bekliyordu. Bizi sevk etmediler. Tam 3 saat sonra, biz diğer hastaneye sevk olduk” dedi.

Kaynak: DHA