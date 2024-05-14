Bir kız çocuğunun 15 kişi tarafından istismara uğradığı iddiası: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu

13 yıl önce henüz 13 yaşında olan bir kız çocuğu şantaj sonucu 15 kişinin cinsel istismarına uğradı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2010 yılında İstanbul’da yaşanan olaya ilişkin davaya müdahil oldu.

Bir kız çocuğunun 15 kişi tarafından istismara uğradığı iddiası: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu

İstanbul’da 2010 yılında 13 yaşındaki A.A.’nın 15 kişi tarafından “Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj yapıp cinsel istismarda bulunduğu haberlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından bilgi aldı.

Kaynaklar, olayın 13 yıl önce yaşandığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak davaya müdahil olduklarını ve mahkeme tarafından verilen karara itiraz ettiklerini, kararın istinaf aşamasında bozulması üzerine sanıkların yeniden yargılandıklarını belirtti.

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Öte yandan, A.A’nın söz konusu haberlere tepkili olduğu, şu anda mutlu bir evliliği bulunduğu ve tekrar bir travma yaşamak istemediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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