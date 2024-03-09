Bir ilde Ramazan davulcularına yasak: Bunu yapamayacaklar

Çorum’da Ramazan ayında vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara bahşiş yasağı getirildi.

Beyaz gömlek, fes ve yelekten oluşan giysileri ile mahalleleri dolaşacak davulcular bahşiş toplayamayacak. Davulcuların masrafları Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak.

Geçtiğimiz yıllarda halktan gelen şikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havası çalınmasını yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara sahurda aynı ritmde davul çalma zorunluluğu getirmişti.

Bu karar doğrultusunda her yıl Ramazan ayında görev yapan davulculara ritm eğitimi veriliyor. Ayrıca davulcular bu yıl ilk kez Ramazan ayı boyunca sadece cumartesiyi pazara bağlayan gece vatandaşları sahura uyandıracak.