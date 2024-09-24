Bir İlde Daha Simide Zam

Üretim maliyetlerinde yaşanan artışlar vatandaşa zam olarak yansımaya devam ediyor. Aydın’da simitçi esnafı 10 liradan satılan 90 gramlık simitlere zam yaparken simidin yeni fiyatı 12.5 lira oldu.

Son Güncelleme:
Bir İlde Daha Simide Zam

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, artan girdi maliyetlerinin ardından simide zorunlu olarak zam yaptıklarını açıkladı.

Uzun süredir 10 TL'ye satılan 90 gramlık simit, yapılan zamla 12,5 TL oldu. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, bu zammın esnafın sürdürülebilirliği için zorunlu bir adım olduğunu vurguladı.

Künkcü yaptığı açıklamada, fırıncı esnafının uzun süredir artan maliyetlerle mücadele ettiğini belirterek, “Son dönemde girdi maliyetlerinde önemli bir artış yaşandı. Esnafımız, özellikle un ve susam fiyatlarındaki ani yükselişler ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle zor durumda kaldı. Bir yandan müşterilerine en kaliteli ürünü sunmaya devam etmek isteyen fırıncılar, diğer yandan işletmelerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi kaygılar yaşamaya başladı. Esnafımızın taleplerini değerlendirdik ve yapılan istişareler sonucunda 90 gramlık simidin 12,5 liraya satılmasının uygun olacağına karar verdik. Bu zam, esnafımızın ayakta kalabilmesi için zorunlu bir adımdı” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Simit Zam
Son Güncelleme:
Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi
Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor
Vali'nin Şirin Ziyaretçisi Yürekleri Isıttı Vali'nin Şirin Ziyaretçisi Yürekleri Isıttı
Beylikdüzü’nde Kimya Fabrikasında Yangın Beylikdüzü’nde Kimya Fabrikasında Yangın