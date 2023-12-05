Bilgiyi sızdırmak bile suç ama... Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ihalesinde göz göre göre ihaleye fesat karıştırıldı

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Ağustos ve 15 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlediği ihalelerde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten bir olay yaşandı.

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’ın haberine göre, her iki ihaleye de yalnızca AKP Giresun Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Ergin Kılıçarslan’ın ortağı olduğu Yetimoğulları Gıda isimli şirket katılırken, ihaleyi düzenleyen idarenin belirlediği, gizli tutulması gereken ve sızdırılması ihaleye fesat suçunu oluşturan yaklaşık maliyetle kuruşu kuruşuna aynı teklif verildi.

SIZDIRILMASI DAHİ SUÇ OLAN MALİYETİ KURUŞU KURUŞUNA BİLDİ

24 Ağustos’ta taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okullara taşınan öğrenciler için yemek pişirme ve dağıtım ihalesi düzenlendi. Açık usulle düzenlenen ihaleye yalnızca Yetimoğulları Gıda isimli şirket katıldı. Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale için 2 milyon 632 bin 500 TL’lik maliyet belirledi. İhaleye tek başına katılan Yetimoğulları Gıda isimli şirketin verdiği teklif, idarenin belirlediği yaklaşık maliyet ile kuruşu kuruşuna eşit oldu.

15 Eylül’de Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir ihale daha düzenledi. Bu kez sadece davetli firmaların teklif verebildiği pazarlık usulüyle düzenlenen ihale kapsamında bir kez daha öğrenciler için malzemeli yemek pişirme ve dağıtım hizmeti alındı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu ihale için belirlediği ücret 1 milyon 373 bin 872 TL 50 Kuruş olurken, ihaleye tek başına katılan ve teklif veren firmanın teklifi de 1 milyon 373 bin 872 TL 50 Kuruş oldu.

Ayrıca Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2011 yılından bu yana düzenlediği tüm yemek hizmeti ihalelerinin tamamında adres Yetimoğulları Gıda oldu. Şirket, en düşük teklifi vermediği ihale dahil olmak üzere girdiği hiçbir ihaleyi kaybetmedi.

24 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen ihale için 11 istekli ihale dokümanı satın aldı ancak sadece 2 firma teklifte bulundu. Yaklaşık maliyeti 756 bin 751 TL 20 Kuruş olarak belirlenen ihale için, Yetimoğulları Gıda 689 bin 20 TL 20 Kuruşluk teklifte bulunurken, ihaleye katılan diğer şirket ise Yetimoğulları’ndan 27 bin TL daha düşük bir teklifte bulundu ancak 662 bin 160 TL’lik teklifine rağmen ihale bir kez daha Yetimoğulları’na gitti.

İLK KEZ YAŞANMAMIŞ

21 Temmuz 2016 tarihinde Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 630 bin 750 TL 12 Kuruş olarak belirlenen ihalede, Yetimoğulları bir kez daha kuruşuna kadar yaklaşık maliyeti hesaplamış ve 630 bin 750 TL 12 Kuruş teklifte bulunarak ihalenin kazananı olmuştu.

Şirketin, yaklaşık maliyet ile kuruşu kuruşuna aynı teklifte bulunması ilk kez rastlanılan bir olay değil.

21 Temmuz 2016 tarihinde Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 630 bin 750 TL 12 Kuruş olarak belirlenen ihalede, Yetimoğulları bir kez daha kuruşuna kadar yaklaşık maliyeti hesaplamış ve 630 bin 750 TL 12 Kuruş teklifte bulunarak ihalenin kazananı olmuştu.

22 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen ihalede de aynı şekilde 817 bin 40 TL 40 Kuruşluk yaklaşık maliyet doğru tahmin edilmiş ve ihale kazanılmıştı.

Yetimoğulları’nın 2011 yılından bu yana Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığı 31 ayrı yemek ihalesinin toplam bedeli ise tam olarak KDV hariç 17 milyon 369 bin 824 TL 72 Kuruş oldu.

Şirketin, tüm kamu kurumlarından aldığı 105 ayrı ihalenin toplam bedeli ise 482 milyon 724 bin 87 TL oldu.

YAKLAŞIK MALİYET NEDİR?

Kamu İhale Kanunu’nun 9. Maddesinde düzenlenen yaklaşık maliyet, ihale yapılmadan önce ihaleyi düzenleyen idarelerin, her türlü fiyat araştırması yaparak katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere belirlediği fiyattır.

İdare tarafından belirlenen yaklaşık maliyet ise ihaleye katılacak isteklilere ve ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU NEDİR?

İhaleye fesat karıştırma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 235. Maddesinde düzenlenmiştir. Yaklaşık maliyetin, ihaleden önce isteklilere sızdırılması ise bu suçun unsurlarını oluşturmaktadır.

TCK’nın 235. Maddesinde düzenlenen İhaleye Fesat Karıştırma Suçu’nun 2. Fıkrasının B bendinde şu ifadeler yer almaktadır:

“Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak”