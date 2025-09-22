Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kaynak Caddesi Tavşantepe mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'te, saat 12.00 sıralarında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik İtfaiyesi, AFAD ekipleri ve iş makineleri ile müdahale edildi. Havadan da bir helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının neden olduğu yoğun duman Ertuğrulgazi Mahallesi’nde etkili olurken, çıkan alevlerin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: ANKA

