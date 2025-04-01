Bıçaklı Kavgada Yaralanan 14 Yaşındaki Çocuktan Acı Haber

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında dün yaşanan olayda, M.A.S. (14) ile kardeşleri A.E. (15) ve M.E. (14) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu M.A.S., göğsünden bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan M.A.S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda A.E. ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA