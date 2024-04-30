Beykoz'da şarküteriye silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

Beykoz'da bir şarküteriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

Beykoz'da şarküteriye silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

Beykoz'da bir şarküteriye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kavacık Mahallesi Kürşat Caddesi'ndeki bir şarküteriye gelen şüpheli, iş yeri sahibi İsmail K'ye ateş açtı.

Saldırıda, İsmail K. bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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