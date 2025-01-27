Berlin'de Toplu Ulaşım Çalışanları Greve Gitti

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları greve gitti. Grevin ardından kentte trafik olumsuz etkilendi.

Berlin'de Toplu Ulaşım Çalışanları Greve Gitti

Almanya’nın başkenti Berlin'de toplu taşıma işletmesi (BVG) çalışanları, “daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek maaş” talebiyle bugün greve gitti.

Almanya’nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları greve gitti. Toplu taşıma işletmesi (BVG) çalışanları, işçi sendikası Verdi'nin çağrısıyla katıldığı 24 saatlik iş bırakma eyleminde “daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek maaş” talep etti. Verdi'nin Cuma günü gerçekleştirilecek toplu sözleşme müzakereleri öncesi BVG'ye baskıyı artırmak amacıyla organize ettiği grev çerçevesinde otobüs, metro ve tramvay seferleri durdurulurken, farklı bir işletmeye bağlı olan şehir içi banliyö trenleri (S-Bahn) ile BVG için çalışan bazı taşeron otobüs şirketleri seferlerine devam etti. S-Bahn, ulaşımda sıkışıklığı önlemek adına bazı hatlara ek seferler koydu.
Berlin’de bugün yerel saatle 03:00'te başlayan grev yarın 03:00'e kadar sürecek.

TRAFİK ETKİLENDİ

Grev nedeniyle haftanın ilk gününde ulaşım felç oldu. Şehir içi araç trafiği yoğunlaşırken, özellikle bağlantı yollarında, otoyol girişlerinde ve otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Grev, Berlinlileri bisiklet, e-scooter, mopet gibi alternatif ulaşım araçlarına yönlendirdi. Taksiler fazla mesai yaparken, grevden haberdar olmayan bazı vatandaşlar da duraklarda sabırla otobüs bekledi.

BVG yönetimi grev bildirimini “orantısız” olarak nitelendirdi ve Cuma günü yapılacak müzakere turundan önce bu grevin ters etkiye yol açacağını vurguladı. Ulaştırma Senatörü Ute Bonde ise, BVG ile yaşanan ücret anlaşmazlığında Verdi'nin taleplerini “karşılanamaz” olarak nitelendirerek reddetti. Bonde yaptığı açıklamada, “Verdi yılda toplam 250 milyon talep ediyor. Bu ne BVG ne de Senato için karşılanabilir bir rakam değil” dedi.

AYLIK 750 EURO ARTIŞ TALEBİ

Grev, Verdi ile BVG arasında şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlanan ücret görüşmelerine bir tepki niteliği taşıyor. Sendika, BVG yönetimini devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz makul bir teklif sunmamakla suçluyor. Verdi, 16 bin 600 BVG çalışanı için aylık 750 euro ücret artışı, 300 euro şoförlük hizmeti ve dönüşümlü vardiya ödeneği ile bir defaya mahsus 13 aylık maaş talep ediyor.

Kaynak: İHA

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